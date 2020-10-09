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Ahmet Çağdavul etkisiz hale getirildi!

09 Ekim 2020 Cuma - 12:53 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 12:53

Şırnak’ta 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden, PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul, Jandarma ve MİT’in müşterek operasyonuyla etkisiz hale getirildi


Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca dün müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda,  2 terörist etkisiz hale getirilmişti. 
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Cudi Cephesi Derebaşı-Kösreli Takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten Baran Kıçi kod adlı Ahmet  Çağdavul olduğu tespit edildi.
 
Teröristin; 28 Mayıs 2020 tarihinde Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 işçinin  şehit edimesi, 17 Haziran 2020 tarihinde Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin  EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirlendi.

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Ahmet Çağdavul PKK MİT terörist
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