Ahmet bebeğin yuttuğu mıknatıs toplar, bağırsakları delinerek alındı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 20 aylık Ahmet Arif Ataş'ın, yapılan kontrolde, 14 mıknatıs top yuttuğu belirlendi.

Bunun üzerine Ahmet bebek, hemen ameliyata alındı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mucahit Tan, operasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Ahmet bebeğin yuttuğu mıknatıs toplar, bağırsakları 8 yerden delinerek, çıkarıldı.

Ahmet bebeğin operasyondan sonra 2 gün yoğun bakımda tutulduğunu, 5'inci günde ise taburcu edildiğini anlatan Opr. Dr. Tan, "Küçük neodyum mıknatıs toplarından 14 adet yutmuş olan çocuk, karın ağrısı ile acile getirildikten sonra hemen yatırıldı. Mıknatısların ince bağırsakta 8 adet delinmeye yol açtıkları görüldü. Çok acil bir şekilde müdahale edildi.