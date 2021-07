Ahmet Albayrak kimdir? TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kaç yaşında ve nereli?

AHMET ALBAYRAK KİMDİR?

Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katılan Albayrak, çeşitli ödüller aldı. 2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris 'te, Cite Internationale Des Art s’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 yılında ise The American Turkish Society desteğiyle New York ’ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York'ta ürettiği işlerinden oluşan "Anemotaxis" adlı solo bir sergi gerçekleştirdi.