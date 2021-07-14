Ahmet Albayrak kimdir? TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla TRT'de yönetim değişikliği yapıldı. Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu’na (TRT) yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in yerine TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı. Peki, TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? Ahmet Albayrak kaç yaşında ve nereli? İşte Ahmet Albayrak hayatı ve kariyeri...
AHMET ALBAYRAK KİMDİR?
Prof. Dr. Ahmet Albayrak, 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı.
Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katılan Albayrak, çeşitli ödüller aldı. 2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris'te, Cite Internationale Des Arts’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 yılında ise The American Turkish Society desteğiyle New York’ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York'ta ürettiği işlerinden oluşan "Anemotaxis" adlı solo bir sergi gerçekleştirdi.
Eserleri İstanbul Modern, Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, Moskova Modern Sanatlar Müzesi (MMOMA) ve Cambridge Üniversitesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi.