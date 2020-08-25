Ahlat nerede? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bulunan Ahlat nereye bağlı?

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, bu yıl 949'uncusu düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü kutlamaları kapsamında sınırlı sayıda davetlinin katılacağı törenle katıldı. Malazgirt zaferinin 949. Yıldönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin de açılışı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nedeniyle gündeme gelen Ahlat nerede?

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Peki, Ahlat nerede?

AHLAT NEREDE?

Ahlat, Bitlis üzerinden Van’a doğru giderken Bitlis ile Van Gölü kıyısında, Nemrut ve Süphan dağları arasında özel bir ilçedir. Urartular ve Osmanlılar ile beraber daha pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış önemli kültürel ilçeler arasında yer alıyor. Özellikle farklı medeniyetlerin bıraktığı kültürel yapılar koruma altındadır. Van Gölü'nün Kuzeybatısında Bitlis ilçesi olarak öne çıkan Ahlat, pek çok değişik ulaşım yolu ile bölgeye erişim imkanı tanımaktadır. Ayrıca Ahlat, Van Gölü'nün muhteşem maviliğini izleme şansı sunarken, Süphan Dağı'nın karlı zirvelerine de şahitlik etme imkanı vermektedir.

AHLAT BİTLİS İLİNE BAĞLI

Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında Bitlis iline bağlıdır. Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır.