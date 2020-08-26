Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nerede? Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 949. Yılı nedeniyle Ahlat’ta düzenlenen etkinliklere katıldı. MHP lideri Bahçeli’nin de katıldığı etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’nin açılışı da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı konuşmanın ardından Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nerede? Ahlat neresi? soruları merak ediliyor. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında merak edilenler...

Malazgirt Zaferi’nin 949. Yılı Ahlat’ta düzenlenen etkinliklerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , törenleri Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte izledi. Geceyi Ahlat’ta yeni yapılan ve açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’nde geçiren Erdoğan Ahlat'taki etkinliklere katılıyor. Peki, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nerede? Ahlat neresi? İşte hlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü hakkında merak edilenler...

AHLAT CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ NEREDE?

BİTLİS’in Ahlat ilçesinde, 30 dönüm arazide 1071 metrekarelik alana inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın katılımıyla açıldı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binası 1071 metrekare alana inşa edildi. 6 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Tefrişat alanları ile birlikte toplam 10 bin metrekarelik bir alanda, çevre ihatası ile birlikte 30 bin metrekareyi bulan bir yeşil alana sahiptir.

Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetinde dile getirdiği "Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır." sözleriyle Ahlat'taki külliye projesinin fikir babası olmuştu.

Ahlat ve yakın çevresindeki Selçuklu tarihî ve kültürel mirasının korunup geliştirilmesi temelinde sosyo-kültürel ve fiziksel gelişmeleri sağlayacak "Selçuklu Bölgesi Kültürel Temalı Gelişme ve Eylem Planı", Cumhurbaşkanlığı himayesinde tamamlandı.