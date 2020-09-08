Ahlaksız teklifine ret cevabı alınca tekme tokat dövdü

Muğla'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Yarı çıplak markete giren bir kişi, işyeri sahibi Elif Gültekin’i tekme tokat dövdükten sonra, dolaptan içecek alıp gitti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atıldı.

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Muğla 'nın Milas ilçesinde bu kadarına pes dedirten olay meydana geldi. Geçen Pazar günü Kürşat Zabun isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi. Market sahibi Elif Gültekin'den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.

KADINI DARP ETTİ

'Dün gece neredeydin?', 'Akşam ne yapıyorsun?', 'Bu gece bana gelir misin?' sözleri üzerine çılgına dönen Gültekin, tacizciyi işyerinden kovmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası biranda öfkelenen Kürşat Zabun, işyeri sahibini darp etmeye başladı.