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Ahilik Haftası kutlamalarına davul zurnalı davet

AA |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 16:11

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) yöneticileri, davul zurnalı etkinlikle vatandaşları ve esnafı 34. Ahilik Haftası kutlamalarına davet etti.


KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ve bağlı odaların başkan ile  temsilcileri, kaftan giyerek davul ve zurna eşliğinde caddelerdeki iş yerlerini  ziyaret etti.
 
Esnaf ve sanatkarları 34. Ahilik Haftası kutlamalarına davet eden  grup, esnafa Türk bayrağı, maske ve kolonya dağıttı, Ahi helvası ikram etti.
 
Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle  2021'in Ahi Evran Yılı ilan edildiğini anımsattı.
 
Bu yıl Ahilik Haftası kutlamalarını daha görkemli, daha dolu geçirmek  üzere çeşitli etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Öztürk, "Birlik ve  beraberliğe ihtiyacımız var. Kırşehir halkını meydanlarda Ahilik bayramına sahip  çıkarken görmek istiyoruz. Ahiliğin başkenti Kırşehir, Ahilik bayramının ev  sahibi de Kırşehir halkıdır. Halkımız ve esnafımız da bizleri yalnız bırakmasın  ve Ahiliğin merkezi olduğumuzu bir kez daha gösterelim." dedi.
 
Öztürk, pazartesi gününden itibaren ev ve iş yerlerinin bayraklarla  süslenmesini isteyerek, "Perşembe günü de meydanlarda bayram coşkusunu hep  beraber yaşayalım." ifadesini kullandı.

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