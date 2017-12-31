Ahed Tamimi’nin babası yazdı: Kızım direnişin lideri olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü ‘İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı Batı Şeria 'da protesto edilirken İsrail askerlerini tokatladığı cep telefonlarına kaydedilen ve ertesi gün şafak sökmeden evine yapılan operasyonla gözaltına alınan ‘Hanzala Cesaret Ödülü' sahibi 16 yaşındaki Ahed Tamimi için babası Bassem Tamimi bir açık mektup kalem aldı.

"KIZIM YENİ NESLİN TEMSİLCİSİ"

İsrail'in Haaretz gazetesinde yayımlanan makalede, baba Tamimi ‘Filistin'in cesur kızı' lakaplı Ahed'e “Kızım, bunlar mücadelenin gözyaşları'' diye sesleniyor. “Kızımla gurur duyuyorum, o bir özgürlük savaşçısı, gelecek yıllarda İsrail yönetimine karşı direnişe liderlik edecek'' diyen Bassem Tamimi, İsraillilere ve uluslararası topluma da şöyle hitap etti: “Kızım sadece 16 yaşında. Başka bir dünyada, sizin dünyanızda tümüyle farklı bir yaşamı olurdu. Bizim dünyamızda ise Ahed halkımızın genç özgürlük savaşçılarından oluşan yeni neslinin temsilcisi.''

“Ahed, dünyada hiçbir anne baba evladını hapishane hücresinde görmek istemez. Ama Ahed, kimse de seninle benden daha fazla gurur duyamaz. Sen ve senin neslin kazanmaya yetecek kadar cesursunuz. Senin eylemlerin ve cesaretin bana huşu veriyor, gözlerimi yaşlarla dolduruyor'' diyen baba Tamimi, İsrail devletine de “Ahed ilk kez gözaltına alınmış olsa da sizin hapishanelerinize yabancı değil. Kızım bütün yaşamını İsrail hapishanelerinin gölgesinin ağırlığı altında geçirdi'' diye seslendi.

İSRAİL GÖZALTI SÜRESİNİ UZATIYOR

İsrail askeri mahkemesi 19 Aralık'ta gözaltına alınan Ahed'in gözaltı süresini sürekli uzatıyor. Ahed evlerinin girişine gelen İsrail askerlerini tokatlayıp geri çekilmelerini sağlarken yanında olan ve bu anları cep telefonlarına kaydeden annesi Neriman ve kuzeni Nur da gözaltına alınmıştı. Perşembe günü de bir diğer kuzeni Manal, Ofer Hapishanesi önünde Ahed'in bırakılması için protestoda bulunurken gözaltına alınarak İsrail hapishanelerine atıldı.