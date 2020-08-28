Ağustos ayında en çok satan 2. el otomobiller

2. el otomobil pazarı ağustos ayında da hareketliliğini sürdürdü. Ağustos ayında en çok satılan 2. el araç modelleri belli oldu.

2. el otomobil ticaretinde yaz hareketliliği sürüyor. Sıfır km araçların arz eksikliğinden dolayı 2.el araçlara talep devam ediyor.

Analiz şirketi Cardata 2020 Ağustos'ta en çok satılan 2. el araçları sıraladı.

İlk sırada 2017 model Fiat Egea sedan dizel manuel versiyon yer aldı. Yaklaşık 45 bin km'de olan otomobilin ortalama fiyatı 110.7 bin TL.

İkinci sırada 2016 model Comfortline VW Passat 1.6 TDI BMT dizel otomatik yer aldı. 60 bin km'de olan aracın fiyatı ortalama 255.7 bin TL civarında.

3'üncü sırada da VW Passat'ın değişik modeli yer alırken 4. sırada Renault Symbol geliyor. 1.5 dci dizel manuel aracın 60 bin km'de olan 2016 modelinin ortalama fiyatı 95.7 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Ağustos'ta en çok satılan 2. el modeller şöyle sıralanıyor: