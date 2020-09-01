Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan veya durduran tüm işletmeler için uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği internette merak edilen konuların başında geliyor. Geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi açıklamıştı. Kısa çalışma ödeneği alan yüzbinlerce çalışan ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? İşte Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihi...

İşyerinde kısa çalışma ödeneği uygulaması olan çalışanlar eylül ayının gelmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarihleri araştırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmıştı. Peki, Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? İşte Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihi...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.