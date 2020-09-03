Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? PTT işsizlik ödeneği sorgulama!

Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak, eylül ayına girilmesiyle en çok sorgulanan sorulardan biri oldu. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik maaşının ne zaman yatacağını duyurdu.

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Eylül ayına girişle birlikte, ağustos ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi de merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin bu ay eylül ayı başında hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşsizlik maaşı T.C kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. İşte işsizlik maaşı ödeme tarihi ve sorgulama ekranı.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK (AĞUSTOS)?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA

İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA-TIKLAYINIZ