Ağrınızı nasıl kontrol altında tutabilirsiniz?

Anestezi ve Reanimasyon / Ağrı Tedavisi (Algoloji) Uzmanı Dr. Mehmet Ali Elmacıoğlu, ağrıları kontrol altında tutmak için 10 farklı öneride bulundu.

1. UYKU: Yeterli ve düzenli uyku ağrı ile mücadele etme gücünüzü artırır. Yetersiz ve kalitesiz uyku ağrı artışına neden olur. Ağrınız sizi uykudan uyandırıyorsa doktorunuza danışın.

2. EGZERSİZ: Düzenli egzersiz eklem ağrılarınız azaltır. Haftada 3-4 gün 30 dakikalık yürüyüşler kas gücünüzü artırır ve sizi daha esnek, güçlü tutar. Germe-çekme ve esneme egzersizleri günlük uygulanabilir.

3. İŞ YAŞANTISI: Çalışma ortamınızı daha konforlu ve ergonomik hale getirebilirsiniz. Oturma şekli rahat bir çalışma sandalyesi, bel desteği ve yüksekliği ayarlanabilir masa ile basit çözümler bulabilirsiniz. Masa başında çalışıyorsanız her saat başında 5 dakikalık yürüyüş ve çömelip kalkma şeklinde egzersizlerle kan dolaşımınız artırabilirsiniz, bu da size dinçlik sağlayacaktır.

4. DÜZENLİ İLAÇ KULLANIMI: Doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli kullanmaya çalışın. Ağrı şeklinizi, ağrınızın artış gösterdiği saati kaydedin ve sizde ağrı oluşturan hareketlerin neler olduğunu fark edin. Bu durumları doktorunuz ile paylaşarak ilaçları planlayabilirsiniz.

5. SAĞLIKLI BESLENİN: Yeterli su tüketimi, lifli gıdalar, sebze-salata ve tam tahıllı gıdalar ile beslenmeye çalışın. Şeker ve işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarın. Gıda duyarlılıklarının da ağrıya neden olabileceğini unutmayın.

6. SİGARAYI BIRAKIN: Sigara tüketimi ile ağrıya daha hassas hale geliriz. Sigara içenlerde eklem ağrılarının, bel ağrısının ve mide şikayetlerinin daha fazla olduğu bilinmektedir. Sigara genel sağlığımızı olumsuz yönde etkileyerek vücudumuzun iyileşme kapasitesini azaltır.

7. KENDİNİZLE BARIŞIN VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ YAPIN: Yaşam enerjinizi artıracak aktivite ve düşünce kalıplarınızı keşfedin. Sizi ne mutlu eder, strese sokan durumlar hangileridir. Vücut enerjinin yüksek olduğu zamanlarda ağrı azalır ve ağrı ile baş etmek kolaylaşır. Stres ağrıyı şiddetlendirir. Nefes egzersizleri, meditasyon, bahçe ile uğraşma, dua ve kendinize ayırdığınız kaliteli zamanlar sizi rahatlatacaktır.

8. SOSYAL İLETİŞİM: Aileniz ve arkadaşlarınız ile konuşmak ve paylaşımda bulunmak duyguların yönetiminde size destek olacaktır.

9. HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN: Günlük planlarınızı yaparken sınırlarınıza göre hareket edin. Yapmak istediklerinizi zamana yayın ve gerekirse bölerek yapın. Ağrınızı artıracak durumlarda ara verin ve dinlenin. Yapmak istediğiniz iş sizi yönetmesin, siz yapmak istediğiniz işi yönetin.

10. AĞRI TEDAVİSİ YÖNTEMLERİNİ KULLANIN: Bütünsel ağrı tedavisi, nöralterapi, akupunktur, ozonterapi, ağrı mezoterapisi, fizyoterapi, masaj ve kök hücre tedavileri ile ağrınızın kontrol altına alınabileceğini unutmayın.