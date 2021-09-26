Ağrılı öğrencilerin atmacası TEKNOFEST'te havalandı

Robot kuş projesi doğayı taklit ettiği için, istenilen bölgede karşıdaki kişi ve hedeflere kendini fark ettirmeden bilgiler toplayabilir. Uçtuğunda kuş olarak görülüyor. Diğer insansız hava araçlarından farkı ise çok daha sessiz olması. Diğer hava araçlarının pervanelerinin sesi dünyada bir sorundur. Bizim robot kuş projemizde pervane olmadığı için, redaktör dişli sistemiyle çalıştığı için, sesine de müdahale etmek mümkündür. Normal bir hava aracından yüzde 90 daha sessiz. 50 metre ve üzerindeki uçuşlarda ses neredeyse hiç duyulmuyor."

"Pil dışında her şey bizim elimizden çıktı"

Habib Demirbaş ise robot kuşun teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

Robot kuşun diğer hava araçlarından farklı olduğunu anlatan Demirbaş, şöyle devam etti:

"Diğer tüm hava araçlarından farklı olarak kanat çırparak uçabiliyor, pervane ile çalışmıyor. Kanat açıklığı yaklaşık 1 metre, boyu 80 santimetredir. Yaklaşık 300-350 gram ağırlığında. Bir atmaca boyutunda ürettik ki doğayla iç içe ve uyumlu olsun. Çok verimli bir pili var. 500 mil amperlik pille kanat çırpması halinde 20 dakika uçabiliyor, süzülmelerle birlikte 40-50 dakika uçuş yapabiliyor. Manevrayı kuyruk üstleniyor. İrtifayı da kuyruk ile yükseltip alçaltabiliyoruz. Pil dışında her şey bizim elimizden çıktı. Üzerinde bulunan motorların sargısına kadar bizim müdahalemiz oldu. Yazılım noktasında diğer hava araçlarının hazır kurulumları dışında kendi algoritmaları ile oynadığımız yazılımlar ürettik."

Demirbaş, şu an robot kuşun aktif uçuşunu tamamladıklarına dikkati çekerek, bundan sonra istedikleri kuş türünü örnek alarak, farklı görevleri icra edecek robot kuşlar üretebilecekleri anlattı.

Demirbaş, sadece hava araçları değil kara araçları ve sualtı sistemleri ile de ilgilendiklerini ifade etti.

Amaçlarını kuşları belli bölgelerden uzak tutmak olduğuna vurgu yapan Demirbaş, şöyle konuştu: