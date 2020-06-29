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Ağrı TOKİ 2020 kura sonuçları (canlı izle) – Ağrı TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama!

29 Haziran 2020 Pazartesi - 12:52 | Son Güncelleme : 29 06 2020 - 12:52

TOKİ kura çekilişi 2020 Ağrı sonuçları merak ediliyor. Ağrı 500/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında başvurusu onaylanan Ağrılılar arama motorları üzerinden TOKİ Ağrı kura sonuçları 2020 hakkında araştırma yapıyor. 2+1 175, 3+1 75 konutun hak sahibinin belirleneceği Ağrı TOKİ kura sonuçları 2020 çekilişi saat 13.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilecek. TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilen TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi nasıl sorgulanır? İşte Ağrı TOKİ kura sonuçları…


TOKİ Ağrı kura sonuçları hakkındaki araştırmalar başladı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Ağrılılar, TOKİ Ağrı kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 175, 3+1 75 toplam 250 kişinin ev sahibi olacağı Ağrı TOKİ kura sonuçları saat 13.00’de çekilen kuranın ardından belli olacak. İşte TOKİ Ağrı kura sonuçları 2020 sorgulama ve Ağrı TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…

TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI

TOKİ Ağrı kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

AĞRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AĞRI TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

Ağrı kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

AĞRI TOKİ AÇUBUK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

TOKİ AĞRI ÇUBUK PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

 

 

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