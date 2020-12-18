Ağrı tedavisinde girişimsel uygulamalar

Kronik ve akut ağrı birçok kişinin yaygın olarak şikayet ettiği sağlık problemlerindendir. Özellikle yoğun ve uzun süreli ağrılar yaşam kalitesini düşürebilir ve her günü bir mücadele haline getirebilir.

İlaçlar ve diğer konservatif tedavi yöntemlerden karşılık alınamaması durumunda girişimsel ağrı tedavisi yöntemlere başvurulabilir. Kronik ağrılarla savaşmanın ve normal bir rutine dönmenin birçok alternatif yolu vardır.

Girişimsel ağrı yönetimi nedir?

Girişimsel ağrı yönetimi, günlük aktiviteleri daha az zorlaştırmaya ve hastalar için yaşam kalitesini etkili bir şekilde geri kazanmaya yardımcı olmak için ağrı kesici teknikleri kullanan bir yöntemdir. Tedavi sürecinin bir parçası olarak cerrahi, elektrostimülasyon, sinir blokları veya implante edilebilir ilaç verme sistemleri kullanılabilir.

Girişimsel ağrı yönetimi genellikle ağrı günlük aktiviteleri engelleyecek kadar şiddetli olduğunda ve diğer tedavi türleri ağrıyı azaltmada başarılı olmadığında kullanılır. Kronik veya akut ağrınız için bir çözüm arıyorsanız, yardımcı olabilecek bir girişimsel ağrı tedavisi doktorundan destek alınabilir.

Girişimsel Ağrı Tedavisi Türleri

Birçok girişimsel ağrı tedavisi çeşidi vardır. Her tedavi türü invazivlik açısından farklılık gösterdiğinden, alacağınız tedavi türü, özel durumunuza ve semptomlarınıza bağlı olacaktır. En yaygın girişimsel ağrı yönetimi tekniklerinden bazıları şunları içerir:

Sinir Blokları: Ağrı sinyalleri sinirlerden beyne doğru ilerler. Ağrıyı azaltmak için bu sinyalleri kesmek için sinir blokları kullanılır. Sinir bloğunun türü, bazıları minimal invaziv olduğundan ve saatler veya günler sürebileceğinden tedavi planınıza bağlı olacaktır. Diğer sinir blokları, cerrahi prosedürler gerektirir ve sonuçları uzun vadeli veya kalıcı olabilir.

İnfüzyonlar: İnfüzyonlar, ağrı kesici ilaçların doğrudan vücuda verilmesini içerir. Bunlar genellikle uzun süreli kullanım içindir. İntratekal infüzyonlar beyindeki subaraknoid boşluğa verilir. Omurilikte epidural infüzyonlar kullanılır.

Enjeksiyonlar: Bazı yaygın enjeksiyon türleri epidural steroid enjeksiyonları, faset eklem enjeksiyonları ve tetik eklem enjeksiyonlarıdır. Bu enjeksiyonların her biri vücuttaki farklı ağrı noktalarını hedef alır. Enjeksiyonlar genellikle sakinleştirici madde ve steroid içerir.

Radyofrekans Ablasyonu: Bu tedavi genellikle özellikle ağrı artritten kaynaklandığında bel ve boyun ağrısını tedavi etmek için kullanılır. Bu teknik, daha sonra sinir dokusunun bir alanını ısıtmak için kullanılan bir elektrik akımı üretmek için bir radyo dalgası kullanır. Bu yöntem o bölgeden gelen ağrı sinyallerini azaltır.

Omurilik Stimülasyonu: Bu teknik, ağrının kaynağına hafif elektrik akımları uygulayarak kronik ağrıyı tedavi eder. Elektrik kabloları omuriliğin yakınına yerleştirilirken, küçük bir jeneratör karın veya kalçaya yerleştirilir. Jeneratör, omuriliğe elektrik sinyalleri göndererek beynin ağrıyı algılama yeteneğini engeller.

Periferik Sinir Alanı Stimülasyonu: Bu tedavi türü, vücudun diğer bölgelerinde lokalize olması dışında omurilik stimülasyonu ile ilgilidir. Elektrik kabloları ağrı kaynağına mümkün olduğunca yakın yerleştirilir ve omurilik stimülasyonu ile aynı genel süreci izler.