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Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

AA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 16:38 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 16:41

Ağrı merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.


Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem TSK yapılanmasına  yönelik soruşturma kapsamında aktif görevde bulunan bir yarbay, bir binbaşı, bir  astsubay, bir kamu kurumu avukatı ile bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
 
 Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı,  Ordu, Çankırı, Sivas ve Adıyaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon  düzenlendi.
 
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
 
Şüphelilerden birinin örgütte "askeri mahrem imam" olarak faaliyet  yürüttüğü, diğerlerinin ankesörlü telefonlarla "mahrem imamlarla" iletişim  kurdukları öne sürüldü ve aleyhlerinde tanık ifadelerinin bulunduğu öğrenildi.
 
Çankırı'da gözaltına alınan tabur komutanı yarbayın, 15 Temmuz  2016'daki darbe girişiminden sonra askeri helikopter ile Yunanistan'a firar eden  askerlerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ile aynı mahrem imama bağlı olduğu  iddia edildi.
 

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