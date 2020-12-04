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Ağrı-İran sınırında güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı

DHA |  04 Aralık 2020 Cuma - 12:32 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 12:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinir Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının bugün tamamlandığını açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi'nin sona erdiğini bildirdi.
 
Bakan Soylu, "Bakanlığımızca yürütülen Sinir Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilerine, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize; terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.
 
 

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