Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt Sağlıksuyu Köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. ?Bölgede operasyonlar devam edilmektedir.
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- Ağrı Doğubayazıt kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı Doğubayazıt kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
12 Haziran 2021 Cumartesi - 21:17 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 21:17