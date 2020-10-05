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Ağrı'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

DHA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 0:40 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 0:40

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 jandarma personelinin yaralandığını, yaralıların helikopterle hastaneye kaldırıldığını ancak bir jandarma personelinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,  "Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında,  3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında;  yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada  biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı jandarma personellerimiz  helikopter ile  bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahelelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuza  Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

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İçişleri Bakanlığı Ağrı Doğubayazıt
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