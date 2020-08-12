Ağrı'daki cinsel istismarla ilgili Bakanlıktan açıklama yapıldı

Ağrı'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Ağrı'da istismara maruz kalan 13 yaşındaki kız çocuğu ve ailesi için ilk günden itibaren rehabilitasyon çalışmalarını başlatan uzmanlarımız, çocuğumuz ve ailesini yakından takip ediyor. Bakanlığımız failin en ağır cezayı alması için gerekli hukuki takibi sürdürüyor. Bütün sosyal hizmet modellerimiz ve hukuki destek ile çocuğumuzun yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.