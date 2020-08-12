12 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.115 0.43 EURO 8,5920 1.29
USD 7,2950 1.25 ALTIN 452,130 2.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ağrı'daki cinsel istismarla ilgili Bakanlıktan açıklama yapıldı

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 12:42 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 12:43

Ağrı'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaptı.


Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Ağrı'da istismara maruz kalan 13 yaşındaki kız çocuğu ve ailesi için ilk günden itibaren rehabilitasyon çalışmalarını başlatan uzmanlarımız, çocuğumuz ve ailesini yakından takip ediyor. Bakanlığımız failin en ağır cezayı alması için gerekli hukuki takibi sürdürüyor. Bütün sosyal hizmet modellerimiz ve hukuki destek ile çocuğumuzun yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
 

ETİKETLER

Ağrı cinsel istismar çocuk istismar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.