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Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu kapattı!

DHA |  24 Mayıs 2021 Pazartesi - 1:16 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 1:16

Iğdır'ın Aralık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, Ağrı Dağından sel suları ile birlikte gelen çamur ve kaya paçalarının uluslararası yol olan Iğdır-Nahçivan karayolunu kapattığını söyledi.


İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde hasar oluştuğunu kaydeden Başkan Güzelkaya, "Saat 21.00 sıralarında yoğun bir yağışın ardından afet Türkiyenin çatısı olan Ağrı Dağından geldi. Karayolu çamir ve kaya parçaları ile kapandı. Allah beterinden korusun. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. İlçemiz ve bazı köylerde maddi hasar oluştu. İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde de hasar oluştu. Devletimiz büyüktür. İnşallah en kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz. İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çamur ve kayalar nedeniyle kapanan yol saat 02.00 gibi açılır" dedi.
 

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