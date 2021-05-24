İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde hasar oluştuğunu kaydeden Başkan Güzelkaya, "Saat 21.00 sıralarında yoğun bir yağışın ardından afet Türkiyenin çatısı olan Ağrı Dağından geldi. Karayolu çamir ve kaya parçaları ile kapandı. Allah beterinden korusun. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. İlçemiz ve bazı köylerde maddi hasar oluştu. İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde de hasar oluştu. Devletimiz büyüktür. İnşallah en kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz. İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çamur ve kayalar nedeniyle kapanan yol saat 02.00 gibi açılır" dedi.
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- Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu kapattı!
Ağrı Dağı'ndan gelen sel Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu kapattı!
DHA | 24 Mayıs 2021 Pazartesi - 1:16 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 1:16