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Ağrı Dağı'nda yeni bir kelebek türü tespit edildi

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 18:43 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 18:43

Ağrı Dağı'nda yapılan araştırmalarda yeni bir kelebek türü belirlendi.


Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimince  desteklenen proje kapsamında, Iğdır bölgesindeki kelebek türlerinin tespiti ve  yeni türlerin keşfi amacıyla çalışma yapıldı.
 
Yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonucunda Iğdır Üniversitesinden Doç. Dr.  Celalettin Gözüaçık liderliğindeki Bitlis Eren Üniversitesinden Doç. Dr. Kesran  Akın, Batman Üniversitesinden Doç. Dr. Erdem Seven ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli  Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu'nun bulunduğu ekip, daha önce dünyada kayıt  altına alınmamış olan yeni bir kelebek türünü tespit etti.
 
Proje ekibi, yeni tespit edilen kelebek türüne Ancylosis İgdirensis  (Ancylos Iğdır) adını vererek kayıt altına aldı.
 
Öte yandan, proje boyunca Türkiye'de daha önce kayıt altına alınmamış  12 yeni tür tespit edildi.
 
  

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