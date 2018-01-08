Ağrı Dağı'nda terör operasyonu! İmha edildiler...

PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak ve sığınaklar ile ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Ağrı Dağı'nda düzenlenen terör operasyonunda PKK 'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ve barınaklar imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Korhan Yaylası ve Yazlık köyü yakınlarında PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen barınak ve sığınaklar tespit edildi.

Yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan 12 mutfak tüpü, 5 kilogram toz deterjan, 50 kilogram kireç, bir kalaşnikof ve 22 şarjör, bir lamba, bir ocak ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ile barınak ve sığınaklar, jandarma ekiplerince imha edildi.