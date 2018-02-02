Ağrı’da sosyal medya operasyonuna 21 tutuklama

TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan operasyona karalama kampanyası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik geçtiğimiz günlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21’i tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, 30.01.2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından ‘terör propagandası’ yapan 27 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonda 7 kişi daha gözaltına alınmış olup; Adli makamlarca 21 şahıs tutuklanmış, 11 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 2 şahıs serbest kalmıştır” denildi.