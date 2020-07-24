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Ağrı'da sele kapılan bir çocuk öldü

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 18:33 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 18:36

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde bir çocuk öldü, çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü.


Doğubayazıt ilçesine bağlı Balık Gölü yolu mevkisinde bulunan yüksek  rakımlı köylerde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.
 
Karaşeyh köyüne bağlı Yolüstü mezrasında sele kapılan 16 yaşındaki  Nurşah Taş hayatını kaybetti.
 
Dere yatağında bulunan Taş'ın cenazesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince  ambulansla Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Sel nedeniyle birçok köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar  oluştu.
 
AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerince bölgede çalışma  başlatıldı.

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Ağrı çocuk hayatını kaybetti Ağrıda sel
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