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Ağrı'da korkutan deprem!

06 Temmuz 2021 Salı - 9:58 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 9:58

AFAD'ın son değerlendirmesine göre merkez üssü Ağrı merkez olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçümlendi.


AFAD'dan alınan bilgiye göre Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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