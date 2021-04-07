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Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel için ekipler seferber oldu

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA) |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 23:18 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 23:18

Ağrı'da, evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'i arama çalışmaları devam ediyor.


Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde oturan Hatice-Cumali Çelik çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Zeynel Abidin Çelik, bugün saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ailenin aramalarından sonuç alınamayınca polise bilgi verildi. Kısa sürede çocuğun kaybolduğu mahalleye gelen jandarma, itfaiye, AFAD, İHH'nın da yardımı ile çok sayıda kişi Zeynel Abidin Çelik için arama çalışması başlattı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuğu arama çalışmaları, düşmüş olabileceği tahmin edilen Murat Nehri kenarına yoğunlaştırıldı.
 

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