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Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

AA |  01 Haziran 2019 Cumartesi - 11:09 | Son Güncelleme : 01 06 2019 - 11:09

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.


Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Türkiye-İran  sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen  ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama oldu.
 Patlamada, araçtaki 9 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar  Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.İşçilerden birisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını  yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.
 
  
 

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