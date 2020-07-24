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Ağrı'da feci kaza! 3 çocuk öldü, 6 kişi yaralı

DHA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 10:33 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 10:33

Trabzon'dan Kurban Bayramı tatili için memleketleri Ağrı'nın Patnos ilçesinde gelen ailenin minibüsü, devrildi. Kazada, 3 çocuk yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 06.00 sıralarında Patnos ilçesi Gökoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Trabzon'dan Kurban Bayramı tatili için Ağrı'nın Patnos ilçesine gelen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Hanifi Yıldız yönetimindeki 06 FN 26 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
 
Refüje çarparak duran minibüsteki Efkan Yıldız (7), Efecan Yıldız (13), Şafi Dilmaç (17) yaşamını yitirdi, sürücü Mehmet Hanifi Yıldız ile Abdullah, Zeynep, Ömer Ali, Akın ve Furkan Yıldız ise yaralandı. 
 
 
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
 

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Trabzon Kurban Bayramı Ağrı
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