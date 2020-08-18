18 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.22 EURO 8,7640 0.08
USD 7,3820 -0.02 ALTIN 470,930 2.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ağrı'da bir çoban ölü bulundu

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 1:58 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 1:58

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir çoban ölü olarak bulundu.


Tutak ile Güllüce köylüleri arasında önceki gün mera anlaşmazlığından  çıkan taşlı sopalı kavganın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alan  jandarma ve komando birlikleri, iki tarafın Güllüce'de tekrar karşı karşıya  geleceği yönünde ihbar aldı.
 
Hemen bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, iki tarafı da dağıtarak  aralarında çıkması muhtemel yeni bir kavgayı önledi. 
 
Olayın yatıştırılmasından 2 saat sonra Güllüce köyüne 3 kilometre  uzaklıkta dağlık alanda bir kişinin ölü bulunduğu bilgisini alan jandarma  ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, cesedin çoban Burhan Kılıç'a ait  olduğunu belirledi.
 
Kılıç'ın cenazesi bölgeye sevk edilen ambulansla Doç. Dr. Yaşar  Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çobanın yakınları hastane önünde  sinir krizi geçirdi.
 
Kılıç’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli  olacak.
 
Öte yandan, iki köyde jandarma ve komando birlikleri güvenlik önlemi  aldı.

ETİKETLER

Ağrı Doğubayazıt çoban
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.