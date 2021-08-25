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Ağrı'da 14 yaşındaki Elif feci şekilde can verdi!

AA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 23:04 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 23:04

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmek isterken tırın çarptığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.


Ağrı istikametinden Doğubayazıt ilçesine seyir halinde olan 38 BC 724  plakalı tır, Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyü kırsalında otlattığı  hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Çetin'e çarptı.
 
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma,  itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çetin'in cenazesi,  Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
 

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Ağrı Taşlıçay kız çocuğu
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