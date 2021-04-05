Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eşini, sokak ortasında ağlayan çocuğuna aldırış etmeden darbetti. Çocuğun ağlama seslerini duyan vatandaşlar tepki gösterirken, eşini darbetmeye devam edip, evine götürdü. Yaşanan dehşet anlarını ise bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere kocanın eşine yumruk atması ve kafasından tutup, itmesi yansıdı.
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Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti!
Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL,(DHA) | 05 Nisan 2021 Pazartesi - 1:40 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 1:40