Ağız ve diş problemleri psikolojiyi etkiliyor!

Ağız sağlığı, genel sağlık ve yaşam kalitesi için çok önemlidir. Yapılan çalışmalar da ağız sağlığı sorunlarının hem fiziksel hem de psikososyal açıdan kişi üzerinde bazı olumluz etkilere de neden olduğunu gösteriyor. Özellikle pandemi döneminde ortaya çıkan sorunların, salgında bulaş riski nedeniyle de tedavilerin ertelenmesine neden oluyor. Diş hekimi Ayça Tenli Kurt, dişlerdeki kötü görünümün psikolojiyi sarsarak insanları mutsuz ettiğini dikkat çekiyor.

Ağız ve diş problemlerinin kişiyi yalnızca fiziksel olarak değil psikolojik olarak da derinden etkilediğini söyleyen Diş hekimi Ayça Tenli Kurt, “Ortaya çıkan ağız ve diş problemleri kişinin fiziksel görünümünü etkileyerek insanları sosyal ortamlardan uzaklaştırıyor” dedi.

DİŞ SORUNLARI MUTSUZ EDİYOR!

Kurt, pandemi sürecinden dolayı insanların psikolojik olarak fazla etkilendiği şu dönemde ağız ve diş problemlerinin de psikolojiyi sarsarak insanları mutsuz ettiğini ifade etti. Ağız ve diş sağlığının kurulan ilişkilerde oldukça önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Kurt, “Özellikle dişlerimizdeki kötü görünüm gülümsememizi etkileyerek insanlarla iletişim kurmaktan kaçınmamıza sebep oluyor ve yalnızlaşmamızı tetikliyor” diye konuştu.

'DİŞ KONTROLLERİNİ AKSATMAYIN'

Pandemi döneminde sokağa çıkma korkusu, diş kliniklerinin tehlikeli olabileceği, nasılsa gülüşüm görünmüyor gibi sebep ve endişelerle diş hekimine gitmekte kararsız kalan ve gitmeyen bireylerin, yaşadıkları diş problemleri de eklenince daha olumsuz tablolar oluştuğunun gözlemlendiğini vurgulayan Kurt; gerekli önlemler alındığı takdirde diş hekimi kontrollerinin aksamaması gerektiğini belirtti .