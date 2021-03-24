Ağız kokusu deyip geçmeyin! Nedeni sinsi hastalık olabilir!

Her beş sağlıklı kişinin birisinde görülen ağız kokusu rahatsız edici boyutlara ulaştığında dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur. Uzmanlar, ağızdan gelen kötü kokunun ciddi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Ağız kokusu özellikle üst solunum yolları enfeksiyonları, organ yetmezlikleri, şeker ya da mide kanserinin belirtisi olabilir.

Ağız kokusu sorunlarının çoğu, ağız hijyeninden kaynaklanır. Ancak, kötü ağız kokusu bazı durumlarda diyabet, organ yetmezliği veya enfeksiyon gibi daha ciddi bir durumun işareti de olabilir. Doç. Dr. Hakan Yıldız ; ağız kokusunun pek çok hastalığın habercisi olabileceğini söyleyerek; ‘Üst solunum yolları enfeksiyonları, organ yetmezlikleri, şeker hastalığı ve mide kanserinin işaretleri olabilir. Mutlaka uzman hekimlere danışarak tanı konması ve uygun tedavi yapılması gerekir" diye konuştu. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldız ağız kokusu hakkında bilgi verdi.

AĞIZ KOKUSU DEYİP GEÇMEYİN!

Ağız kokusu; ağız boşluğundan yayılan ve sosyal rahatsızlığa neden olabilen hoş olmayan veya rahatsız edici bir kokuyu tanımlamak için kullanılan yaygın bir terimdir. Bu durum, her beş sağlık lı kişinin birisinde görülebilmektedir.

Ağız kokusu, ağız içi veya ağız dışı kaynaklı olabilir. Bazı durumlarda yetersiz plak kontrolü, periodontal hastalık, diş çürüklerinde aşırı bakteri üremesi veya ağız kuruluğu ve kıllı dil nedeniyle ağızdan kötü koku kaynaklanmaktadır.

BELKİ DE BİLMEDİĞİNİZ BİR HASTALIĞI İŞARET EDİYOR!

Ağız kokusuna üst solunum yolu enfeksiyonları, karaciğer veya böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi sistemik bozukluklara neden olabileceği gibi; ayrıca diş problemlerinden mide kanserine kadar geniş bir yelpazede de hastalık göstergesi olabilir.

Mide kanseri durumlarındaki ağız kokusu, mide kanaması, mide ülseri (mide ölü doku), mide duvar hareketlerinin bozulması ve ilerlemiş hastalık durumunda ağız kokusuna yol açabilir. Mide kanserlerindeki ağız kokusu, diğer ağız kokusu nedenlerine göre daha yoğun hissedilebilmektedir. Fakat her ağız kokusu durumuna 'mide kanseri oldum mu?' diye düşünmek doğru değildir.

Mide kanserindeki ağız kokusu ilerlemiş mide kanserleri durumunda çoğunlukla görülür. Ağız kokusu ile birlikte, kilo kaybı, bulantı kusma, siyah renkli dışkılama ve tedaviye yanıt vermeyen mide ağrısı durumlarında bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir.