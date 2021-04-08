Oruç tutmak İslam dininde farzdır ve önemli bir yere sahiptir. Kişiler oruç tutacağı zaman hangi durumların orucu bozup bozmadığını öğrenmek için pek çok konuda araştırma yapıyor, Diyanet’in konuyla ilgili açıklamalarını okuyor. Ağız dolusu kusma durumunda orucun bozulup bozulmadığı da kişiler tarafından çok merak edilen konulardan biridir. Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu bozar mı?

Ramazan ayı ve beraberinde yerine getirilen oruç ibadeti hakkında çeşitli sorular sorulmaya başlandı. Oruç ile bağlantılı olarak merak edilen konulardan biri de kusmak oldu. Peki, Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu bozar mı? Kişiler istem dışı kusma durumu yaşıyorsa bu durum orucu herhangi bir şekilde bozmaz. Fakat kişiler kendi isteğiyle kusmaya çalışması veya kusması orucu bozar.

Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı?

Oruç tutan kişiler orucunun hangi durumlarda bozulacağını merak ederek pek çok kaynakta araştırma yapabiliyor. Özellikle ramazan aylarında bu durum kişiler tarafından daha çok merak ediliyor. Kişiler bazı nedenlerden dolayı kusabiliyor. Yaşanan bu kusma durumları bazen kendiliğinden olabilirken, bazen de kişilere bağlı olarak yaşanabiliyor.

Oruç tutan kişiler kusma durumunda orucun herhangi bir şekilde bozulup bozulmadığını araştırabiliyor. Kişiler kendi isteğiyle kusması durumunda oruç bozuluyor. Fakat kişiler istemsiz bir şekilde kendiliğinden kusarsa, bu durum orucu herhangi bir şekilde etkilemiyor. Kişiler kendiliğinden gelişen bu kusma durumlarında orucuna aynı şekilde devam edebiliyor.

Oruçluyken kusmak orucu bozar mı?

Oruç tutan kişilerin en çok araştırdığı konulardan biri de kusmanın orucu bozup bozmadığıdır. Kusmanın nasıl geliştiği orucu bozup bozmaması konusunda önemli bir detaydır. Oruç tutan kişiler kendi isteğiyle kusuyorsa bu durum orucu bozuyor. Fakat kişiler herhangi bir sağlık sorunundan veya farklı bir nedenden dolayı istemsiz bir şekilde kusuyorsa bu durum orucu etkilemiyor.

Oruçlu olan kişiler bu konuda karışıklık yaşayarak doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Fakat oruçlu olan bir kimsenin isteksiz bir şekilde kusması durumunda, orucun bozulması söz konusu değildir. Kişiler kendi isteğiyle kusarsa oruç bozulur.