Ağır ticarilerde başkan değişti!

Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) 15’inci Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Genel kurulda Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, TAİD’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak dernekteki yeni görevine atandı. Yönetim Kurulu’na Mehmet Dinçer, Alper Kurt, Murat Kemal Tokatlı, Kıvanç Kızılkaya ve İffet Türken seçildi.

2010 yılında kurulan TAİD, üyelerinin ithal ve yerli ürünleri ile ağır ticari araç pazarının ve ticari araçların ayrılmaz parçası olan treyler ve üst yapı pazarının yüzde 50’sini aşan çok önemli bir bölümünü temsil ediyor. TAİD, azami yüklü ağırlığı 3,5 ton ve üzeri ticari araçları ve bunların tamamlayıcısı treyler ve diğer üstyapılarını kapsayan Ağır Ticari Araç Sektörü’nün Avrupa Birliği normları doğrultusunda gelişimine destek vermeyi amaçlıyor.



Lojistik önem kazanıyor



TAİD’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bursalıoğlu, Avrupa’da Türkiye ağır ticari araçlar pazarının önemine dikkat çekerek; “Ağır ticari araçlar, aslında uzun yol taşımacılığı başta olmak üzere yurtiçi lojistiği, dağıtım, inşaat, maden, atık yönetimi ve daha pek çok alanda ülke ekonomilerinin yükünü taşıyor. Tüm üretim, sanayi ve hizmet kolları bir şekilde ağır ticari araçlar sektörünün sunduğu ürün ve çözümler ile ilerliyor ve gelişiyor. Bugün lojistiğin öneminin tüm dünyada anlaşıldığı zor zamanlardan geçsek de sadece lojistik değil pek çok alanda iş yükünü hafifleten gelişmiş araçların ve hizmetin önemi, her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor^dedi..