Ağır ticaride “çekici” dönem!

TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği) verilerine göre çekici satışları, 2021 Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 187 artarak 2.167 adet olurken, kamyon da yüzde 49 yükselerek 1.136 adete çıktı. Toplam ağır ticari pazarı 2021 şubatta önceki yılın aynı dönemine yüzde 87, çekiciler yüzde 130 ve kamyonlar da yüzde 43 artış gösterdi.

Pazar çekici ağırlıklı büyüyor



Pandemi dolayısıyla hareketlenen taşımacılık, lojistik sektörleründe canlılık sürüyor. İhracat artarken geri dönüşte de mal bulan taşımacılar araçlarını yeniliyor. 2021 şubatta çekici satışları 2020 şubata göre yüzde 130 artarak 1.323 adet, kamyon ise yüzde 43 büyüyerek 830 adet oldu. Scania ve VW Ticari Araç Türkiye Genel Müdürü Tolga Senyücel ağır ticari pazarın 2021 sonunda 20 bin, hafif ticarilerin ise 160-170 bin adetlerde oluşabileceğini kaydetti.



Yarı iletken sorunu



Ağır ticari araçlarda otomobillerden fazla yarı iletken çip ve parça kullanıldığını, globaldeki tedarik sorununun araç arzını etkileyebileceğini belirten Senyücel, “Şu anda bazı markalarda sorun gözükmüyor bazıları ise üretim durduruyor. Araç temininde neler yaşanacak önümüzdeki günlerde göreceğiz” diye konuştu. Kısıtlamaların e-ticaret yoluyla alış verişleri artırdığını, lojistitiğin ön plana çıktığına dikkat çeken Senyücel bu hareketliliğin pazarı olumlu yönde etkilediğini ifade etti.



Lansmanlar artıyor



Öte yandan ticari araç sektöründe teknolojik ve yeni model lansmanları artıyor. Karsan, Otonom Atak Electric’in teknik detaylarını paylaştı. Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarında kullanıma hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü Otonom Atak Electric, markanın 8 m sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde geliştirildi. Araç gücünü BMW’nin geliştirdiği 220 kWh bataryalardan alıyor ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üretebiliyor. Renault Trucks uzun yol (T) ve şantiye (C ve K) serisi araçlar 2021 modellerinde yenilendi. Marka ağır ticari araç sektöründe bir ilk olarak yeni çekici ve kamyonlarını Euro Truck Simulator 2 video oyununda tanıtarak sanal bir sürüş deneyimi sunacak. 2021 T serisinin yenilikleri 6 nisanda tanıtılacak. 2021’de Avrupa’dan başlayarak ürün gamına elektrikli kamyonları dahil edecek Volvo Trucks, 10 yıl içinde daha uzun menzile sahip elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli kamyonları pazara sunmayı planlıyor. İç pazarda ise Ford’un bugüne dek ürettiği taşıma kapasitesi en yüksek Transit olan 5 tonluk araçlar satışa çıktı. Yeni 5 tonluk ‘van’ ve ‘kamyonet’ versiyonlar ağır ticari emisyon(HDT) normlarına uygun 170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motoruna sahip.