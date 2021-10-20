Ağır ticari satışları 25 binlere koşuyor!

Pandemiyle birlikte daha da hızlanan lojistik ve taşımacılık hizmetleri ticari araçlara olan talebi artırıyor. Türkiye’de 2021 Ocak-Eylül’de çekici satışları, geçen yıla göre yüzde 83 artarak 11.877 adet olurken, kamyon satışları da yüzde 62 büyümeyle 5.468 adete çıktı. Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) Başkanı Ömer Bursalıoğlu ilk 10 ayda semi-treyler araç pazarınını da yüzde 78 artarak 7.841 satışa ulaştığına dikkat çekti. Bursalıoğlu

2021 yılı 16 ton üzeri ağır kamyon pazarının yüzde 53-54 büyümeyle 25 bin adetler civarında tamamlanacağını öngördüklerini kaydetti.

27 binlere çıkacak ancak

2022’de ise pazarın 25-27 bin civarında olmasını öngördüklerini belirten Bursalıoğlu şöyle konuştu:

”Pazarın büyüklüğünü hem içinde bulunduğumuz yıl hem de 2022’de talepten ziyade arzın belirleyeceğini düşünüyoruz. Yaşamakta olduğumuz global tedarik sorunlarının, oluşan talebi ne ölçüde karşılayabileceği önümüzdeki dönemin hikayesini oluşturacak. Otomotiv sektörünü de etkisi altına alan çip tedarik sorununu 2021 içinde otomobilden ağır ticari araçlara bir çok tesisinin üretime ara vermesine ve yavaşlamalara neden oldu. Tüm dünyada dolaylı olarak diğer komponentlerde de tedarik sorunlarına yol açan yarı iletken çiplerin teminindeki sorun 2022 başlarında da devam edecek gibi görünüyor.. Bu da bir müddet daha üretim kapasitelerinin tam kullanılamayacağı, yani dünya genelinde talebin tam karşılanamayacağı anlamına geliyor.”

Çelik fiyatlarındaki artış

Dünya genelinde hızla artan emtia ve hizmet fiyatlarının tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının artışına yol açtığına dikkat çeken Bursalıoğlu,”Otomotivin en önemli hammaddelerinden çelik fiyatları, dünyada son bir sene içinde yüzde 135 arttı. Hem kapasitelerin tam kullanılamaması, hem üretim faaliyetlerine özellikle çip kaynaklı sorunlardan ötürü sık sık ara verilmesi, hem de hammadde maliyetlerindeki artışlar, tüm dünyada otomotiv sektörünü zorlayan etkenler olmaya devam ediyor. Bununla beraber aynı nedenlerden ötürü navlunlardaki artış ve kullanılmış araç fiyatlarındaki yükselme lojistik sektöründe şimdilik denge sağlamış durumda görünüyor.”dedi. Kredi kullanımının satılan toplam araca oranında dramatik bir değişim olmadığını belirten Bursalığlu , ”Bu dönemde bankaların lojistik sektörünü kredilendirmedeki iştahının geçtiğimiz 2 yıla göre artmış olması toplam talebin artmasındaki nedenlerden sadece bir tanesi diyebiliriz”şeklinde konuştu.

Elektrikli kamyonlara geçiş

Ağır Ticari araçlarda bir çok markanın elektrikli araç çalışmaları sürüyor. Bu araçların ilk yatırım maliyetlerinin dizel araçlara göre yüksek olması nedeniyle geçişin hızlı olabilmesi şarj istasyonu ağı ve hükümetlerin vereceği teşviklere bağlı. Avrupa’da teşvik veriler ülkelerde elektrikli kamyonlara talep artışı oluyor. Bursalığoğlu,”Türkiye’de de geçiş hızı, bunlara bağlı olacaktır. Diğer yandan Arge çalışmalarının hızla devam etmekte olması önümüzdeki dönemde bu geçişin daha da hızlanmasını mümkün kılabilecek” dedi.