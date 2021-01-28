Ağır ticari büyümeyi sürdürecek!

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine 2020 yılında 16 ton ve üzeri ticari araçlar pazarını değerlendirdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de farklı dinamikler yaşandığını kaydeden Delepine şöyle konuştu:

“Ticari araçlar sektöründe son beş yılda düşüş gösteren eğilim, pandemi sürecinde birçok etken ile yükselişe geçti. 2020 yılı 16 ton ve üzeri ağır ticari araç pazarı, 7300 adetten 16.270’e yükselerek bir önceki yıla göre %122,9 oranında arttı. 2020’nin ilk iki ayı yüksek satış adetleriyle başlayarak güzel bir yıl olacağı sinyalini verdi. Ancak Mart 2020 itibariyle Türkiye’de de Covid-19 pandemi etkileri başladı ve tüm dünyada araç üreticilerinin ortalama iki ay boyunca üretimlerinin durduğu bir süreç yaşandı. Bu süreçte ikinci el değerleri de yükseldi.”



E ticaret ve lojistiğin katkısı



Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen e-ticaret başta olmak üzere tüm lojistik alanlarında büyüme yaşandığına değinen Delepine; “Özellikle karantina dönemi ve çalışma şekillerinin değişmesi ile e-ticaret ve eve teslimatlar büyük bir önem kazandı. Bu da dağıtım alanına yansıdı ancak lojistikte tüm halkalar iç içedir. Dolayısıyla tüm zorluklara rağmen değişen eğilimler, lojistiğin halkalarına pozitif talep olarak döndü” dedi. Markalarının da 4 yıldır büyümeyi sürdürdüğünü vurgulayan Delepine 2021’de D serisi kamyonlarına da odaklanacaklarını , T serisinin de talep görmeye devam edeceğini söyledi.