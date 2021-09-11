Ağır metaller kronik hastalığa neden olabilir!

Kliniğinde akupunktur ve tamamlayıcı tıp uygulamaları da yapan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ebru Akçakanat, “Ağır metal yüküne maruz kaldıysak neler yapmalıyız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “İlk yapmanız gereken, korunmak. Özellikle alüminyumlara karşı dikkatli olun. İçinde yemek hazırladığınız tencerelerin, tavaların çizik olmamasına dikkat edin. Mutfakta kullandığınız alüminyum folyoları sıcakla temas ettirmeyin. Büyük deniz balıklarının da cıva riski içerdiğini unutmayın. Ayrıca kozmetik ürünlerinde doğal içerikli olanları kullanın. Tüm bunlara özen göstererek vücudunuzdaki ağır metal yükünü azaltabilirsiniz.”

BESLENME ÖNEMLİ

Beslenmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ebru Akçakanat, şöyle konuştu: “Doğru ve sağlıklı beslenmek çok mühim. Herhangi bir sağlık sorununuz olmasa bile daha az glüten içeren yiyecekler tüketmenizde fayda var. Bol bol sebze yemek, şeker ihtiyacını rafine şekerden değil meyvelerden almak gerekiyor. Ama tabii burada da miktar önemli, aşırıya kaçmamak lazım. Sarımsak ve soğan tüketmenizi bilhassa öneririm. Özellikle sarımsaktaki ‘allicin’ maddesi, toksin temizliğinde çok faydalı. Kişnişin de vücuttaki cıvayı temizlediğini gösteren çalışmalar var. Maydanoza benzeyen bu yeşilliği günlük olarak tüketebilirsiniz. Karahindiba, fesleğen, ısırgan otu, turpgiller, turşular ve probiyotik besinlerin de beslenmenizin içinde yer alması önemli.”

BİRÇOK HASTALIĞIN SEBEBİ

Ağır metal toksin birikiminin kronik hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen Dr. Akçakanat, bu durumun yol açabileceği sağlık sorunlarını şöyle sıraladı: “Vücudunuzda oluşan tüm kronik hastalıklarda ağır metal toksin birikimini düşünebiliriz. Özellikle kronik yorgunluk, alerjiler, bağırsak ve mide sorunları, sedef, ürtiker gibi cilt hastalıklarında da ağır metal toksin birikimleri etkili olabiliyor. Yaptığımız çalışmalarda; kronik inflamatuar hastalıklarda, Parkinson, Alzheimer gibi ileri yaş hastalıklarında, romatizma, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarda, tiroit hastalıklarında da kişide ağır metal toksin birikiminin çok fazla olduğunu deneyimliyoruz.”

İŞTE TEDAVİ YOLLARI

Uzm. Dr. Ebru Akçakanat, tedavi hakkında ise şunları anlattı: “Öncelikle vücudun toksin yükünü öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için hastaya tam vücut analizi testi ‘Vega Test’i uyguluyoruz. Böylece vücudunda biriken toksinler ve ağır metallerin miktarını, herhangi bir alerjisi veya gıda intoleransı olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ben bu testte çoğu hastamda cıva, kurşun, kadmiyum gibi ağır metallerin normalden daha yüksek sinyaller verdiğini deneyimliyorum. Tedavi kısmında ise bu birikmiş maddelere, toksinlere göre düzenlenecek, dengelenecek farklı tedavi protokolleri uyguluyorum. Toksinleri temizlemek, detoks yapmak, vücudun ve karaciğerin detoks kapasitesini artırmak için cihazlarla tedavi seçeneğini tercih edebiliyoruz. Bu aşamada glutatyon ve alfa lipoik asit gibi serum şeklinde uygulanan vitamin destekleri de uygulayabiliyoruz. Ayrıca biofeedback cihazlarıyla toksin birikimini temizlemek üzere yapılan tedaviler, manyetik alan dengeleme ve organların frekansının dengelenmesiyle yapılan tedavi protokolleri de kişileri ağır metal yüklerinden kurtarıyor.”