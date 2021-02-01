AGİ hariç asgari ücret | AGİ’siz asgari ücret ne kadar oldu 2021?

2021 brüt ve net asgari ücret aralık ayı sonunda gerçekleştirilen 4. toplantının ardından belli oldu. Asgari ücretli bir çalışanın 3.577 TL olan brüt maaşı 500,85 TL sigorta primi, 35,78 TL işsizlik sigortası primi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL damga vergisi kesildikten sonra 2.557 TL’ye düşüyor. 268 liralık AGİ tutarı eklendikten sonra da net 2.825 TL’ye yükseliyor. Öte yandan Asgari ücretin işverene maliyet ise 4 bin 203 TL olacak. Ayrıca asgari ücrete hükümet desteği tüm işletmeler için 75 TL olarak sürdürülecek. AGİ’siz asgari ücret ne kadar oldu 2021? AGİ hariç asgari ücret…
AGİ hariç asgari ücret 2021 ne kadar?
Yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanan asgari ücretin ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.
2021 AGİ Tablosu
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL