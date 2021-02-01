AGİ hariç asgari ücret | AGİ’siz asgari ücret ne kadar oldu 2021?

Asgari ücret 21.56 oranında zamlanarak 2 bin 324 TL’den 2 bin 825 TL’ye çıktığı duyuruldu. Evli ve 3 çocuklu bir çalışan ise 3 bin 13 lira 72 kuruş asgari ücret alacak. İşçi ve İşveren sendikası ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından asgari ücret belirlendi. AGİ hariç asgari ücret 2021 ne kadar?

2021 brüt ve net asgari ücret aralık ayı sonunda gerçekleştirilen 4. toplantının ardından belli oldu. Asgari ücretli bir çalışanın 3.577 TL olan brüt maaşı 500,85 TL sigorta primi, 35,78 TL işsizlik sigortası primi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL damga vergisi kesildikten sonra 2.557 TL’ye düşüyor. 268 liralık AGİ tutarı eklendikten sonra da net 2.825 TL’ye yükseliyor. Öte yandan Asgari ücretin işverene maliyet ise 4 bin 203 TL olacak. Ayrıca asgari ücrete hükümet desteği tüm işletmeler için 75 TL olarak sürdürülecek. AGİ’siz asgari ücret ne kadar oldu 2021? AGİ hariç asgari ücret…

AGİ hariç asgari ücret 2021 ne kadar?

Yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanan asgari ücretin ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

2021 AGİ Tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL