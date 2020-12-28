AGİ asgari ücrete dahil mi hariç mi? AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yaptı ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamı açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiği aktarıldı. Asgari ücret açıklamasının ardından belirlenen yeni rakama AGİ’nin dahil olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Peki, AGİ asgari ücrete dahi mi? AGİ asgari ücretin içinde mi?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret miktarı belli oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün dördüncü ve son kez toplandı. Saat 10.30 başlayan toplantının ardından 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret miktarı duyuruldu. Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapıldı. Bakan Selçuk, ‘’Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir.’’ dedi. Peki, net asgari ücrete AGİ dagil mi?

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

AGİ dahil asgari ücret 2 bin 825 TL. Brüt asgari ücret ise Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Karara muhalif kalıyoruz, katılmıyoruz" dedi. İşveren temsilcisi Özgür Burak Akkol ise zam oranının enflasyonun 7 puan üzerinde olduğunu belirtti.