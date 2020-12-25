AGİ 2021 tahmini ne kadar olur? Bekar, evli, çocuklu AGİ 2021 tablosu ve AGİ 2021 zammı…

AGİ 2021 ne kadar olur? sorusu sadece asgari ücretli çalışanlar değil, milyonlarca çalışan tarafından soruluyor. Asgari ücret Tespit Komisyonu 4. kez önümüzdeki hafta yeniden toplanacak. 2020 yılı için asgari geçim indirimi bekar için 220,73 TL, evli eşi çalışmayan için 264,87 TL, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için 297,98 TL olarak belirlenmişti. AGİ ücretleri asgari ücret zammının açıklanmasıyla belli olacağı için gözler 2021 asgari ücret zammının açıklanacağı güne çevrildi. İşte AGİ 2021 tahmini…

2021 AGİ ne kadar olacak? asgari ücret zammının açıklanmasıyla belli olacak 2021 AGİ zammı merak ediliyor. Genel sağlık sigortası, SGK borçlanması gibi asgari geçim indirimi de etkileyen Asgari ücret önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan son toplantıyla netleşecek.

AGİ 2021 TAHMİNİ: NE KADAR OLUR?

TÜİK son toplantıda, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Bunun üzerine çeşitli tahminler yapıldı. Asgari ücrette yüzde 20’lik bir artış yapılması düşünülürse, 220,73 TL olan asgari geçim indirimi 264,87 TL’ye çıkacak. 264,87 TL olan evli ve eşi çalışmayanlar için asgari geçim indirimi ise 317,84 TL olacak.

Bekar 264,876

Evli eşi çalışmayan 317,84

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 357,576

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 397,308

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 450,176

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 450,276

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 450,276

Evli eşi çalışan 264,876

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 304,596

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 344,268

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 3397,308

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 423,792

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 450,276

2020 AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL