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AGİ 2021 ne kadar oldu? AGİ zammı 2021…

28 Aralık 2020 Pazartesi - 11:33 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 11:52

Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği asgari ücret zammı, bugün gerçekleşecek komisyon toplantısının ardından belli oldu. 4. ve son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla birlikte 2021 AGİ ücretleri de netlik kazandı. AGİ evli, çocuklu ve bekar çalışanlar için farklılık gösteriyor. İşte asgari ücret 2021 AGİ zammı…


Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısında alınan kararlar milyonları ilgilendiriyor. Toplantının ardından asgari ücret ile birlikte AGİ ücretlerinde artış yaşadı. AGİ ücretleri, çalışanın medeni hali ve çocuk sahibi olması durumunda farklılık gösteriyor. AGİ 2021 ne kadar oldu?

2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 TL olarak açıklandı.  

AGİ 2021 NE KADAR OLDU?

Asgari geçim indirimi bir çalışanın evli, bekar, çocuklu olmasına göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre yapılan yeni zamla birlikte 2021 yılının AGİ tutarları şöyle…

Bekar             268,162 TL                                

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL           

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu        362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu        402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu        456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu        456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu        456,12 TL

Evli eşi çalışan                 268,162 TL              

Evli eşi çalışan 1 çocuklu          308,55 TL      

Evli eşi çalışan 2 çocuklu         348,80       

Evli eşi çalışan 3 çocuklu        402,47 TL      

Evli eşi çalışan 4 çocuklu          429,30 TL      

Evli eşi çalışan 5 çocuklu            456,12 TL

 

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