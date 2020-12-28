AGİ 2021 ne kadar oldu? AGİ zammı 2021…

Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği asgari ücret zammı, bugün gerçekleşecek komisyon toplantısının ardından belli oldu. 4. ve son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla birlikte 2021 AGİ ücretleri de netlik kazandı. AGİ evli, çocuklu ve bekar çalışanlar için farklılık gösteriyor. İşte asgari ücret 2021 AGİ zammı…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısında alınan kararlar milyonları ilgilendiriyor. Toplantının ardından asgari ücret ile birlikte AGİ ücretlerinde artış yaşadı. AGİ ücretleri, çalışanın medeni hali ve çocuk sahibi olması durumunda farklılık gösteriyor. AGİ 2021 ne kadar oldu?

2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 TL olarak açıklandı.

AGİ 2021 NE KADAR OLDU?

Asgari geçim indirimi bir çalışanın evli, bekar, çocuklu olmasına göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre yapılan yeni zamla birlikte 2021 yılının AGİ tutarları şöyle…

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL