Ağbal: 'Yaklaşık 100 milyon liralık bir vergiden vazgeçiyoruz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Maliye Bakanı Ağbal, yerli otomotiv ve ticari araç sektörünün, üretim kapasitesindeki gelişim ve ihracatta gösterilen performans ile Türkiye ekonomisini ileriye taşıyan bir lokomotif konumuna geldiğini ve yerli otomotiv üretim şirketlerinin dezavantajlı olmaması gerektiğini dile getirdi.

Otomobilin bünyesine giren bazı tesisatların ve aparatların ÖTV kapsamına girdiğini hatırlatan Ağbal, tasarıda bu kapsamda sadece yerli araç üreten firmalara dönük düzenlemeye yer verdiklerini ifade etti. Ağbal, "Yerli otomobil ve ticari araç üreticileri, araçları üretip sattıktan sonra bu aracın bünyesinde olup daha önce ÖTV'sini ödedikleri bu aparatların ÖTV'sini maliyeden iade olarak geri alacaklar. Dolayısıyla böyle bir yük üzerinden alınmış olacak. Yaklaşık 100 milyon liralık bir vergiden vazgeçiyoruz. Ama yerli otomobil ve ticari araç sektörü de ithal araçlara kıyasla maruz kaldığı bir haksız rekabet ve ilave maliyet yükünden de kurtulmuş olacak." diye konuştu.

HURDA ARAÇ TEŞVİĞİ

Kamuoyunda "hurda araç teşviki" diye ifade edilen bir düzenlemeyi bu tasarı içerisinde hayata geçirmek istediklerini de aktaran Ağbal, 2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyon ve kamyonetlerin, trafikten sildirilmesinin ardından, imha merkezlerine teslim edilerek hurdaya ayrılması veya ihraç edilmeleri karşılığında yeni alınacak aynı cins araçlar için 10 bin lirayı geçmemek üzere ÖTV indirimi sağlanacağını anlattı. Ağbal, şunları kaydetti:

"Burada sanıyorum 4 milyon 500 binin üzerinde bir araç parkı var. Tabi bu kadarlık bir aracın bu kapsamda yenileneceğini ifade etmek çok abartılı olur. Ama özellikle kanaatimce 20 yaş ve üzeri olan hurdaya ayrılma noktasına gelmiş araçlar bakımından son derece teşvik edecek bir düzenleme olacağı belli. Bu konuyla ilgili usül ve esasları belirledikten sonra düzenleme hayata geçecek. Özellikle de uygulama aşamasında sistemin suistimal edilmemesi, yanlış kullanılmaması noktasında da ilgili bakanlıklarımızla birlikte gerekli tedbirleri alacağız. Burada da özellikle 2018-2019 yıllarında da otomobil yenileme noktasında vatandaşımıza bir imkan sağlamış olacağız."