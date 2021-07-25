Ağaçların bilinmeyen etkisi! Çocukların beynini geliştiriyor!

Science Alert'in haberine göre, Londra 'da yaşları 9 ile 15 arasında değişen 3.568 öğrenci arasında yapılan uzun süreli bir araştırma, ormanlık alanların yakınında daha fazla zaman geçiren çocukların, ergenlik döneminde daha iyi bilişsel performans ve zihinsel sağlık gösterdiğini buldu. Öte yandan, otlaklar, göller ve nehirler gibi diğer doğal ortamların aynı etkiye sahip olmadığı görüldü.

Nature Sustainability'de yayınlanan araştırmanın yazarları "Bu bulgular, ergenlerin bilişsel gelişimi ve zihinsel sağlığı için önemli bir koruyucu faktör olarak doğal ortam türlerini anlamamıza katkıda bulunuyor ve her doğal ortam türünün bu sağlık yararlarına eşit derecede katkıda bulunamayacağını öne sürüyor" diye yazdı.

Araştırmacılar, ağaçların varlığı ile insanın ruh hali arasında ilk kez ilginç bir bağlantı bulmuş değil. ABD ve Danimarka 'da yapılan epidemiyolojik çalışmalar, yerleşim bölgelerinde yeşil alanların çocukların sonraki yaşamında ruh sağlığı sorunları açısından düşük bir risk ile bağlantılı olduğunu buldu.

Birleşik Krallık'ta, benzer araştırmalar , daha yeşil şehir mahallelerinde yaşayan çocukların daha iyi uzamsal çalışma belleğine sahip olduğunu buldu. enginleştirilmiş ortamların insan beynini şekillendirdiği biliniyor, ancak yeşil alanların ve özellikle ağaçların genç zihinler için neden bu kadar etkili göründüğü hala belirsiz.

Bazı araştırmalar, yeşil alanların, artan beyaz ve gri madde de dahil olmak üzere beyindeki yapısal değişikliklerle ve ayrıca duyguları kontrol etmeye yardımcı olan amigdaladaki olumlu değişikliklerle bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

İngiltere'deki yeni araştırmaya benzer şekilde, diğer araştırmacılar, çimlerin değil, yalnızca ağaçların iyileştirilmiş zihinsel sağlıkla bağlantılı olduğunu buldular.

Araştırmalar, daha çocukken bile insanların ağaç dallarında bulunan fraktal desenler için doğuştan gelen bir ilgiye sahip olabileceğini gösteriyor. Bu şekiller, zihni sakinleştiren ve beyindeki bazı bölgeleri canlandıran şeyin bir parçası olabilir.

Ağaçların etrafında olmanın çocukları daha zeki yapıp yapmadığını ve bu maruz kalmanın bir ömür boyu sürüp sürmeyeceğini söylemek için henüz çok erken, ancak peyzajlarımızın giderek daha fazla kentsel hale geldiği göz önüne alındığında, dünyanın her yerindeki insanlar için hayatı daha iyi hale getirmek için ağaçları kullanıp kullanamayacağımızı anlamaya değer.