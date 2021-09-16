Türkiye’ de doğa ve çevrenin korunması için ‘ağaçsız mobilya’ üretimi başladı. Yeni üretim metoduyla ilk etapta yıllık 30 bin adet ağacın kesilmesinin önüne geçilirken, her bir koltuk takımının imalatında 100 kg plastik atık ve pet şişe dönüşümü de yapıldı.

Ağaç kullanmadan mobilya ürettiler. Türk mobilya firması, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Ağaç ürünü kullanmadan mobilya üreterek yeni üretim metodunun patentini aldı.Sandalyeler, koltuklar, mobilya takımları... Her biri ağaç ürünü kullanılmadan yapıldı. Böylece yıllık 30 bin adet ağacın kesilmesinin önüne geçilirken, her bir koltuk takımının imalatında 100 kg plastik atık ve pet şişe dönüşümü de yapıldı.

Plastik atık ve bor madeni kullanılarak yapılan yeni üretim metodunun dünya patentini aldıklarını anlatan şirket CEO 'su Burhan Gül, üretim metodunu anlattı. Gül "Biz bu üretim metoduyla doğada atık olarak bulunan plastikleri ülkemizin milli değeri olan bor madeniyle birlikte özel bir karışım elde ederek çok sağlam gövdeli, hatta kırılmaz sağlamlıkta bir gövde elde ettik, bunu geliştirdik" dedi.