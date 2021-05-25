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Afyonkarahisar yöresel ürünleri dijital pazarda! Elde edilen gelir burs olacak!

25 Mayıs 2021 Salı - 14:46 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 14:48

Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan "albikere.com" sitesinde, yerel ve ulusal 400'ün üzerinde firmanın yaklaşık 3 bin ürününün satışı yapılmaya başlandı. Afyonkarahisar'ın yöresel ürünlerinin de satıldığı siteden sağlanacak gelir öğrencilere burs olacak.


Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi  Odası öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı (AEV) bünyesinde kurulan "albikere.com"  isimli e-ticaret sitesi hizmete sunuldu. 
 
 
Başta kadınlar olmak üzere tüm üreticilere destek vermek ve  öğrencilere burs sağlamak amacıyla kurulan çevrim içi alışveriş sitesinde, bugün  itibarıyla kentin yerel markaları ile ulusal bazı markalar satışa başladı.
 
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin gelişimine  katkı sağlamak için kamu, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün seferber  olduğunu söyledi.
 
 
VALİLİK EĞİTİM İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATTI!
 
Kentin yöresel ürünlerini, kadın kültür kooperatiflerinin ürünlerini  satarak öğrencilere burs vermek amacıyla "albikere.com"un kurulduğunu dile  getiren Çiçek, şöyle konuştu:
 
"Tüm Afyonkarahisarlı esnaf, iş adamaları, el sanatları ve tarımsal  ürünler siteye girmiş oldu. Şu ana kadar 400'ün üzerinde firma kayıt yaptırdı.  Yaklaşık 3 bin ürün burada yer aldı. Biz sadece Afyonkarahisar'ı tanıtacakken bir  anda Türkiye geneline yayıldı. Kars'tan, Erzurum'dan ve Urfa'dan firmalar bu  siteye dahil olmaya başladı. Kargo firmalarıyla anlaştık. Bununla ilgili tanıtım  yapmadan Afyonkarahisarlılar bu işi sahiplendi. Bugün tam bir seferberlik ruhu  içerisindeyiz."
 
"YAPILAN HER ALIŞVERİŞ ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK DÖNECEK"
 
Önemli bir yükün altına girdiklerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:
 
"Site üzerinden yapılan her alışveriş öğrencilere burs olarak dönecek.  Siteden elde edilecek gelirin büyük kısmı, öğrencilere burs olarak verilecek.  Öğrencilerimiz adına mücadele ettiğimiz için üzerimizde büyük bir enerji var.  İnşallah, bugünden itibaren bu siteden alışveriş yaparak, üye olarak ve  ürünlerini yükleyerek hem öğrencilerimize destek olacaklar hem de Afyonkarahisar  ve Türkiye'de ticaretin gelişmesine katkı sunacaklar. Biz çift taraflı kazanç  bekliyoruz. Tüm halkımızı siteden alışverişe davet ediyoruz."

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