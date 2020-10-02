Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sürekli işçi alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen kadrolarına en az lise mezunu sürekli işçi alıyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen alımı başvuru şartları ne? İşte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sürekli işçi alımı ilanının detayları...

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen kadrolarına en az lise mezunu sürekli işçi alıyor. İŞKUR vasıtasıyla alınacak başvurular, ilanın İŞKUR üzerinde yayımlanmasının ardından 5 gün içinde tamamlanacak. Peki, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen alımı başvuru şartları ne? İşte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacak. Üniversite rektörlüğüne temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen kadrolarında en az lise mezunu 20 işçi alınacak.

Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Başvuru şartlarına uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana adaylar, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

KURA İLE BELİRLENECEK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacak. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecek. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecek.

TEMİZLİK PERSONELİ (Temizlik Görevlisi)

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak

2. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

3. Erkek Temizlik Personeli sayısı Rektörlük ve bağlı eğitim binaları arasında ağır yük ve ekipman gerektiren işler dikkate alınarak hesaplanmıştır.

4. Bayan Temizlik Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta ve rehabilitasyon bakım merkezi bayan katındaki temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere hesaplanmıştır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (LİSE VE DENGİ)

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak,

2. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,

3. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

4. Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,15’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

5. (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ÖN LİSANS)

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak

2. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,

3. Ön lisans mezunu olmak.

4. Kadın adaylarda en az 163 cm. boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm. boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

5. (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAKIM ONARIM PERSONELİ

(Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni ve Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme)

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak

2. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika ve meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak,

3. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni: En az 2 yıl asansör bakım-onarım alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek. (En Az 2 Yıl Hizmetinin Bulunduğunu SGK Hizmet Dökümü İle Belgelemek veya Bonservis belgesi ile beyan etmek)

4. Tesisat Teknolojisi Teknisyeni: En az 2 yıl Tesisat bakım-onarım alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek. (En Az 2 Yıl Hizmetinin Bulunduğunu SGK Hizmet Dökümü İle Belgelemek veya Bonservis belgesi ile beyan etmek)

5. İklimlendirme Teknisyeni: En az 2 yıl klima bakım-onarım alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek. (En Az 2 Yıl Hizmetinin Bulunduğunu SGK Hizmet Dökümü İle Belgelemek veya Bonservis belgesi ile beyan etmek).