Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSU) 77 personel alıyor!

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Peki, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları ne? İşte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanı..

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 77 sağlık personeli alıyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları ne? İşte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanı...

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 657 dayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre giderleri özel bütçe ve döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacak.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, 40 hemşire, 9 fizyoterapist, 4 ebe, 4 laborant, 4 röntgen teknisyeni, 9 sağlık personeli, 6 sağlık teknikeri ve 1 diyetisyen alınacak.

AFSU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların online olarak https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/

web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.

Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekiyor.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla kadroya başvuru yapamayacak. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

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